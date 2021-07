Estate, Samonà: ''Restiamo in Sicilia per scoprire i tesori immensi dell'Isola e far girare l'economia''

vacanze estive

Estate, Samonā: ''Restiamo in Sicilia per scoprire i tesori immensi dell'Isola e far girare l'economia''

''Approfittare di questi mesi estivi per ammirare le bellezze culturali della nostra Sicilia, uniche al mondo, ma anche per riscoprire le nostre tipicitā e luoghi incantevoli che tutti ci invidiano'', sottolinea l'assessore Alberto Samonā.

06/07/2021

“Questa estate restiamo in Sicilia per scoprire i tesori immensi della nostra terra e far girare l’economia dell’Isola”. Lo sottolinea Alberto Samonà (Lega), assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana: “I mesi duri dell’emergenza pandemica che hanno condizionato tantissimo la nostra vita – afferma Samonà – non hanno fermato il mondo della cultura e, da Siciliani, possiamo adesso approfittare di questi mesi estivi per ammirare le bellezze culturali della nostra Sicilia, uniche al mondo, ma anche per riscoprire le nostre tipicità e luoghi incantevoli che tutti ci invidiano".

"Quella in Sicilia - conclude l’assessore leghista – è una vacanza completa, perché associa in un unicum straordinario cultura, mare, montagna, scenari naturalistici, borghi fra i più belli d’Italia, buon cibo, buon vino e un clima perfetto. Scegliendo la Sicilia nutriamo la nostra anima e aiutiamo la nostra gente”.

