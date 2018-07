piano spiagge sicure 2018

Estate sicura nelle spiagge della Sicilia, ecco dove

Ci sono anche i litorali di Taormina, Giardini Naxos e San Vito Lo Capo nel piano spiagge sicure 2018, illustrato lo scorso 6 luglio dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Pubblicata il: 28/07/2018

I progetti riguardano principalmente l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale, il pagamento degli straordinari, l'acquisto di mezzi e attrezzature da fornire al personale dei comuni per il contrasto all'abusivismo commerciale e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

I requisiti indicati prevedevano che ad accedere ai fondi fossero i comuni costieri a vocazione turistica, con una popolazione non superiore a 50mila abitanti e con un indicatore di affollamento nelle strutture ricettive non inferiore a 500mila presenze annue.

Un piano che quindi metterà in sicuro queste tre spiagge che nel periodo estivo vengono letteralmente prese d’assalto da turisti e vacanzieri. Estate sicura anche ad Enna con controlli a tappeto sul territorio da parte della Polizia che ha elevato multe per eccesso di velocità, arrestato un uomo evaso dai domiciliari e denunciato un altro guidatore che stava conducendo il veicolo in stato di ebbrezza.

