+Europa, a Ferrandelli le deleghe Lavoro e Mezzogiorno della nuova segreteria

Fabrizio Ferrandelli: ''Con convinzione continuiamo a costruire un'alternativa''.

Si è appena conclusa a Roma la riunione della nuova Segreteria Nazionale di +Europa che ha il compito di rilanciare l’azione del partito dopo la creazione dei gruppi parlamentari comuni con Azione di Carlo Calenda ed in vista del prossimo congresso. La fiducia del segretario nazionale Benedetto della Vedova ricade ancora una volta su Fabrizio Ferrandelli, componente di punta della direzione nazionale del partito e dei membri dell'assemblea nazionale. A lui va la delega al Mezzogiorno e al Lavoro per l’indiscussa capacità di coordinamento e rappresentanza delle vertenze di territorio e per le qualità di mediazione e composizione dei conflitti.



"Ringrazio ancora una volta il segretario per aver voluto confermare la mia partecipazione alla Segreteria e per la fiducia che arriva in due deleghe importanti e decisive per il Paese - afferma Fabrizio Ferrandelli. Con convinzione continuiamo a costruire un'alternativa alle forze populiste e sovraniste, un'alternativa liberale, democratica ed ecologista in grado di poter dare risposte agli italiani".

