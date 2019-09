Eventi a Palermo, come cambia la viabilità nel weekend

viabilitÓ

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la viabilitÓ nel fine settimana.

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana. Sabato e domenica continuerà la limitazione al transito alle falde di Monte Pellegrino in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia.

Sabato via del Quattro Aprile, piazza Magione e via Lanza di Scalea subiranno variazioni alla circolazione veicolare per tre distinte manifestazioni.

Domenica mattina nel quartiere ZEN si svolgerà una gara ciclistica e a Sferracavallo inizieranno i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano.

Alle 12.30 verrà istituita la consueta area pedonale intorno allo stadio Renzo Barbera per l’incontro di calcio previsto per le 15; inoltre a partire dalle ore 17 in via Torremuzza si svolgerà la processione con il simulacro di Santa Rosalia.

