Eventi a Palermo, come cambia la viabilità nel Weekend

La polizia municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

27/09/2019

Sia sabato che domenica continueranno le limitazioni al transito rispettivamente in via Bonanno per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia e a Sferracavallo per i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano.

Si svolgerà inoltre la manifestazione Palermo Piano City in alcune vie e piazze del centro città.

Domenica mattina una carovana di motociclette partirà da via De Amicis e arriverà all’interno della Favorita.

Di pomeriggio si svolgerà la processione religiosa da piazza Sant’Anna e di sera un corteo di auto storiche in centro città.

