Eventi a Palermo nel fine settimana: come cambia la viabilità

Eventi a Palermo nel fine settimana: come cambia la viabilitą

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilitą nel weekend.

Pubblicata il: 25/10/2019

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità nel weekend. Sabato e domenica piazza Magione e via Grande Lattarini saranno chiuse al transito rispettivamente per una manifestazione a scopo associativo e per manifestazioni artistiche.

Sabato da via Maqueda partirà il corteo studentesco “Graduation Day”; domenica mattina si svolgeranno rispettivamente la manifestazione podistica “Acchianata a Santa Rosalia 2019" a Montepellegrino e la passeggiata in bici "8° Memorial Giuseppe Daricello" a traffico aperto dal centro città al parco della Favorita.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre

Piazza Magione - “BENE COMUNE”

Via Grande Lattarini – Manifestazioni artistiche

Sabato 26 ottobre

Via Maqueda – Corteo “Graduation day”

Domenica 27 ottobre

Manifestazione podistica “Acchianata a Santa Rosalia 2019”

Piazza Ruggero Settimo - 8° Memorial "Giuseppe Daricello"

