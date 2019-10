Eventi a Palermo nel weekend: come cambia la viabilità

viabilitą

Eventi a Palermo nel weekend: come cambia la viabilitą

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2019 - 15:47:47 Letto 349 volte

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nel fine settimana. Da sabato pomeriggio sarà mantenuta la chiusura di via Ruggero Settimo ad eccezione dell’attraversamento in via Mariano Stabile; in via Dante vigerà il senso unico di circolazione verso monte. Sabato e domenica continuerà la chiusura di via Bonanno per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia.

Domenica si svolgeranno due manifestazioni sportive che prevedranno rispettivamente la chiusura al transito veicolare di alcuni tratti del Parco della Favorita e limitazioni alla circolazione in alcune vie nei quartieri di Falsomiele/Santa Maria di Gesù. A partire dalle 12.30 sarà istituita l’area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio R. Barbera per l’incontro di calcio Palermo – Cittanovese delle 15.00. Nel pomeriggio si svolgeranno due processioni religiose, rispettivamente in via Conte Federico e nel centro città.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre

Ore 14 di sabato e giorni festivi - Mantenimento della chiusura di via Ruggiero Settimo nelle giornate di sabato e festive per i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia.

Domenica 6 ottobre

Ore 6.00 - Manifestazione Sportiva “1° Trofeo Villa Niscemi”

Ore 12.00 – Manifestazione ciclistica - “1° Memorial Marco Muratore e tutte le Vittime della strada”.

Ore 15.00 - Stadio Barbera - Incontro di calcio Palermo-Cittanovese.

Ore 16.00 - Centro città – Processione religiosa Madonna del Rosario.

Ore 17.45 – Conte Federico – Processione religiosa Madonna delle Grazie.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!