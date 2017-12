viabilità

Eventi e strade chiuse a Palermo da venerdì 8 a domenica 10 dicembre

PALERMO. La Polizia Municipale rende note le limitazioni alla circolazione veicolare emesse con apposite ordinanze in occasione degli eventi programmati nel prossimo fine settimana.

Venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, nel pomeriggio alle ore 15,30 è prevista la consueta processione che partirà da piazza S. Francesco d’Assisi fino a piazza S. Domenico, mentre di mattina, dalle ore 10 le vie G. Daita e G. Mazzini saranno chiuse al transito veicolare per una manifestazione ludico culturale e sempre dalle ore 10 alcune strade di Mondello diventeranno il percorso degli atleti partecipanti alla “Sei ore”, gara di running sulla stessa distanza della maratona.

Ancora venerdì 8 dicembre proseguirà l’evento “Street Food” in via Vittorio Emanuele che inizierà dalle ore 17 di giovedì 7 dicembre, sarà sospesa durante il passaggio della processione dell’Immacolata, per concludersi domenica 17 dicembre; mentre domenica 10 dicembre, oltre all’evento “Daita Night” con chiusura al transito veicolare delle vie Daita e Torrearsa è prevista una processione religiosa che partirà dalle ore 16 dalla omonima parrocchia di piazza S. Francesco di Paola e si snoderà lungo le vie del quartiere.

In particolare:

Venerdì 8 dicembre

Evento ludico-culturale in via G. Daita

Provvedimento valido dalle ore 10 alle ore 18 dell' 8.12.2017

VIA DAITA -VIA MAZZINI

Nel tratto compreso tra la via Archimede e via Torrearsa, entrambe escluse: chiusura al transito veicolare, ad eccezione del tratto sino a via Ricasoli, raggiungibile solo dai residenti. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata. Tratto compreso tra via I. La Lumia e via G. Daita, entrambe escluse: chiusura al transito veicolare, eccetto i residenti, che potranno attraversare a passo d' uomo il tratto pedonale per l'uscita.

“SEI ORE” di Mondello, con partenza della gara alle ore 10 e prevista conclusione alle ore 16, sul lungomare della località balneare, con limitazioni e chiusure al transito veicolare dalle ore 5,30 del mattino e divieti di sosta vigenti dalla mezzanotte di sabato 9 dicembre.

VIALE REGINA ELENA: tratto compreso tra via Anadiomene (intersezione esclusa) e il civico 89/A (escluso), chiusura (intera carreggiata) al transito veicolare, dalle ore 05,30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze);

PIAZZA VALDESI: chiusura al transito veicolare dell'intera piazza ad eccezione della carreggiata lato monte del tratto compreso tra viale Principe di Scalea ed il viale Margherita di Savoia, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la Manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla P.M.); tratto di piazza Valdesi compreso tra viale Principe di Scalea ed il viale Margherita di Savoia, intera carreggiata: doppio senso di circolazione dalle ore 05.30 fino alle ore 18.00; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 e fino alle ore 18.00; limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso.

Le corsie relative ai flussi dovranno essere delimitate con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate a cura dell'Organizzazione:

VIALE PRINCIPE DI SCALEA: tratto compreso tra piazza valdesi e via Anadiomene, doppio senso di circolazione dalle ore 05.30 fino alle ore 18.00; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 e fino alle ore 18.00; limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso. Le corsie relative ai flussi dovranno essere delimitate con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza tra le corsie sopra menzionate a cura dell'Organizzazione; in corrispondenza dell'intersezione con via Galatea verrà realizzata con elementi componibili ( New Jersey) una temporanea rotatoria per favorire la canalizzazione dei flussi veicolari che dovrà essere ben evidenziata; pertanto i veicoli provenienti dalle rispettive direzioni di via Galatea, P.pe di Scalea prima di immettersi nell'area di intersezione della rotatoria. dovranno precedenza nei confronti dei veicoli ivi marcianti: tratto compreso tra via Teti e via Anadiomene, si conferma senso unico di marcia vigente da via Teti verso via Anadiomene.

VIA ANADIOMENE: intero tratto, istituzione del senso unico di marcia, nel senso e nel tratto da viale Principe Di Scalea verso viale Regina Elena dalle ore 05.30 fino alle ore 18.00. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 0.01 alle ore 18.00. Limite massimo di velocità 30 Km/h e Divieto di sorpasso.

VIA GLAUCO: divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passo d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni della via Glauco con il viale Regina Elena e con il viale Principe di Scalea devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

VIALE DELLE ROSE: tratto compreso tra viale Regina Elena e viale Principe di Scalea, divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passo d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni del viale delle Rose con il viale Regina Elena e con il viale Principe di Scalea devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.I2 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

VIALE IRIS: tratto compreso tra viale Regina Elena e Viale Principe di Scalea, divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passo d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni del viale iris con il viale Regina Elena e con il viale Principe di Scalea devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

VIA DEGLI OLEANDRI: divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passó d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni della via degli Oleandri con il viale Regina Elena e con il viale Principe di Scalea devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

VIA AZALEA: divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passo d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni della via Azalea con il viale Regina Elena e con il viale Principe di Scalea devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 alle ore 18 .00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

VIALE PRINCIPE UMBERTO: divieto di transito veicolare, eccetto per i veicoli dei residenti e dei titolari di passi carrabili (regolarmente autorizzati) ai quali è consentito il transito "a passo d'uomo", assistiti dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione, per l'accesso/uscita, soltanto, da viale Principe di Scalea, dalle ore 5.30 alle ore 18.00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze); le intersezioni del viale Principe Umberto con il viale Regina Elena e con il viale delle Palme devono essere comunque costantemente presidiate dal personale di cui all'art.12 del Codice della Strada (C.d.S.) e/o dal personale dell'organizzazione; divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati, dalle ore 00.01 alle ore 18 .00 e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze).

PROCESSIONE DELL’IMMACOLATA: ore 16 Chiesa di S. Francesco d’Assisi chiusura al transito veicolare per il giorno 8/12, dall' inizio al termine della processione mattutina, lungo il seguente itinerario: piazza S. F. d'Assisi via A. Paternostro. via V. Emanuele, via Roma, piazza S. Domenico.

PROVVEDIMENTO VALIDO NEI GIORNI 7 E 8 DICEMBRE:

PIAZZA S. FRANCESCO: divieto di sosta con rimozione coatta nell' intera piazza dalle ore 15,00 del 7 dicembre alle ore 24,00 dell' 8 dicembre, la piazza dovrà essere resa completamente libera da tavoli, sedie e ogni arredo.

PIAZZA CATTOLICA: divieto di sosta con rimozione coatta nell' intera piazza dalle ore 15,00 del 7 dicembre alle ore 24.00 dell' 8 dicembre.

VIA A. PATERNOSTRO - VIA IMMACOLATELLA-VIA MALETTO: tratto compreso tra piazza Cattolica e via V.Emanuele; divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 15,00 del 7.12 alle ore 24,00 dell' 8.12 Chiusura al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 24.00 dell' 8.12;

Intero tratto: divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 15.00 del 7 dicembre alle ore 24,00 dell' 8 dicembre. Intero tratto: come sopra, chiusura al transito veicolare per il giorno 8/12, dall' inizio al termine della processione mattutina, lungo il seguente itinerario: p.zza S. F. d'Assisi, via A. Paternostro, via V. Emanuele, via Roma, p.zza S. Domenico.

Dai quartieri di Passo di Rigano ed Acqua dei Corsari partiranno le rispettive processioni: ore 15,30 Passo di Rigano, parrocchia di S. Giuseppe.Itinerario della processione: uscita dalla Chiesa, via Adua, via forte di Macallè, via Roccazzo, via Dogali, via Asmara, via Cheren, via Sciara Sciat, via Massaua, via misurata, via Ogaden, via Petrulla, via Roccazzo fino alla “Casa del sole” e ritorno, via Cartagine e ritorno, Casa di riposo, via Roccazzo, via Mogadiscio, via Castellana, via Casalini (primo tratto), via Casalini (secondo tratto e ritorno), via Politi, via G.E. di Blasi, rientro in chiesa.

Ore 17,00 Acqua dei Corsari, parrocchia SS. Crocefisso - itinerario della processione: via Galletti, via Padre Massimiliano Kolbe, via Antiochia, via Calogero Zucchetto, via Messina Marine, via Corselli ai Corsari, via Giuseppe Mustica, via Eugenio Montale e via Marcataio.

Sabato 9 dicembre dalle ore 10,30

Street Food Fest 7-17 dicembre

Limitazione temporanea della circolazione veicolare in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra piazza Santo Spirito e via Roma. Dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo dal lunedì al venerdì nei giorni feriali, e dalle ore 10.30 alle ore 01.00 del giorno successivo nei sabato e festivi, ad eccezione dell'8 dicembre, dove la manifestazione sarà sospesa in con­comitanza al passaggio della processione dell'Immacolata.

VIA VITTORIO EMANUELE: nel tratto compreso tra piazza Santo Spirito e via Roma, escluse, dove viene istituito il senso unico di via Roma per tutto il periodo, nelle 24 ore, consentendo solo l’attraversamento tra via Porto Salvo e piazza Marina nei due sensi di marcia: chiusura al transito veicolare, ad eccezione dei veicoli delle Forze dell' Ordine e di Soccorso e dei residenti, con passo carrabile autorizzato, che non dispon­gono di itinerari alternativi. Gli Organizzatori posizioneranno idonee transenne dotate di segnaletica luminosa sugli accessi e sulle traverse, che saranno presidiate da proprio personale. Accederanno per il montaggio delle strutture anche i mezzi a supporto dell'evento.

PIAZZA MARINA: istituzione del doppio senso di marcia, durante gli orari di chiusura, nel lato parallelo a via Vittorio Emanuele ed in quello in asse con via Porto Salvo. I veicoli provenienti da via del Quattro Aprile, durante la manifestazione non potranno raggiungere piazzetta delle Dogane, ma avranno 1'obbligo di svoltare a sinistra. Sul tratto di fronte la chiesa di S. Giovanni dei Napoletani vigerà il divieto di sosta e la chiusura di una porzione di carreggiata per la collocazione di n° 4 stand.

VIA BARI: tratto compreso tra via Borzì e via Maqueda, divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, sui due lati della carreggiata, dall' 1.12.2017 al 20.12.2017, ad eccezione dei veicoli a supporto dell' evento.

VIA BORZÍ: tratto compreso tra via Bari e via Napoli, sul lato destro nel senso di marcia: divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 dall'1.12.2017 al 20.12.2017, ad eccezione dei veicoli a supporto dell'evento.

DOMENICA 10 DICEMBRE

“DAITA NIGHT” - manifestazione artistico culturale, in via Torrearsa fino all’incrocio con via N. Gallo, dalle ore 8,00 alle ore 24.

VIA TORREARSA-VIA G. DAITA: nel tratto compreso tra via I. La Lumia e via G. Daita, entrambe escluse: chiusura al transito veicolare. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata. Nel tratto compreso tra via Torrearsa e via N. Gallo entrambe escluse: chiusura al transito veicolare. Divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata.

Ore 16 piazza S.Francesco di Paola, omonima parrocchia, itinerario della processione: piazza G. Amendola, via P. Paternostro, piazza Castelnuovo, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Villaermosa, via M. Stabile, via Villareale, via S. Meccio, via M. Stabile, piazza S. Francesco di Paola, via Carini, via Villa Filippina, piazza S.Francesco di Paola.

