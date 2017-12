viabilità

Eventi e strade chiuse sabato 2 e domenica 3 dicembre a Palermo

PALERMO. La polizia municipale informa degli eventi previsti nel fine settimana che potrebbero aver ripercussioni sulla circolazione veicolare...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 17:32:55 Letto 1225 volte

PALERMO. La polizia municipale informa degli eventi previsti nel fine settimana che potrebbero aver ripercussioni sulla circolazione veicolare: sabato 2 dicembre di mattina, si svolgerà la manifestazione sindacale della Cgil con concentramento in piazza Croci e corteo fino a piazza Verdi ed il “Graduation day”, un corteo di laureati che percorrerà via Maqueda, dalla sede delle Scuola di Scienze giuridiche fino a piazza Bologni.

Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 scatterà l’area pedonale in viale del Fante per la partita Palermo Venezia che inizierà alle ore 18,00 allo stadio comunale “R. Barbera” ed in serata una parata di veicoli a Mondello, davanti l’Antico Stabilimento.

Domenica 3 dicembre, infine, dalle ore 10,00 alle 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 manifestazione “Carrozzina Ability Day”, in piazza Verdi e piazza Castelnuovo.

Sabato 2 dicembre

Ore 9,00: Manifestazione a carattere regionale della Cgil con concentramento a piazza Croci per un corteo che sfilerà fino a piazza Verdi dove sarà allestito il palco del comizio.

Dalle ore 6.00 alle ore 16 del 2 dicembre e comunque sino a cessate esigenze:

Piazza Don Sturzo (intera area): divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto pullman autorizzati. Via Puglisi Bertolino (intero tratto): divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata, eccetto pullman autorizzati.

Foro Umberto I (carreggiata arretrata lato mare e carreggiata direzione Cala, tratto compreso tra via P. Giovanni Messina e via Lincoln): divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata (Villa a Mare), e sul lato destro nella carreggiata principale. (per la sosta dei pullmans che trasporteranno i partecipanti).

Ore 10,30: “Graduation Day”, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i laureati della sessione autunnale che in corteo dalla sede della Scuola delle Scienze giuridiche ed economico sociali di via Maqueda, percorreranno corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere piazza Bologni.

Ore 14,00: Mondello, davanti all’Antico Stabilimento dalle ore 14,00 alle 24,00 nel tratto compreso tra via Glauco (esclusa) e via Anadiomene (esclusa): divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati esclusi i veicoli partecipanti all'evento "Porsche Owners club Sicilia" ed attraversamento con velocità max consentita di 10 km/h.

Ore 15: area pedonale in occasione della partita di calcio Palermo Venezia con inizio alle ore 18,00, sarà chiuso al transito veicolare viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”.

Il piano di viabilità prevede l’istituzione dell’area pedonale dalle ore 15,00 e fino a cessato bisogno, con il divieto di transito ai veicoli su viale del Fante, nel tratto da Piazza Leoni a Piazza Salerno e le vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese per proseguire dall’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa con viale Margherita di Savoia fino a Mondello.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, per procedere all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazzale De Gasperi e le linee urbane raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

Domenica 3 dicembre: dalle 10,30 alle 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 “Carrozzina Ability Day” con previsto corteo dalle ore 10,00 con percorso Cattedrale - corso Vittorio Emanuele-via Maqueda fino a piazza Verdi dove sono allestiti due gazebo e seguirà poi il percorso fino a piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo dove sono stati allestiti due gazebo ed un campo di baskin, attività sportiva che si ispira al basket.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!