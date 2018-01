viabilitÓ

PALERMO. La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilitÓ sabato 27 gennaio...

PALERMO. La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità sabato 27 gennaio (stadio “R. Barbera” per la partita di calcio Palermo-Brescia) e domenica 28 gennaio (manifestazioni sportive “Trofeo Ciclocross” e “Trittico 2018”).

Sabato 27 gennaio, in occasione della partita di calcio Palermo-Brescia con inizio alle ore 15, sarà istituita l’area pedonale con interdizione dalle ore 12 del transito veicolare di viale del Fante, nel tratto prospiciente lo stadio comunale “R. Barbera”, da piazza Leoni a piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, potranno svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione palazzina Cinese o attraversare viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della polizia municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà saranno dirottate in piazza Papa Giovanni Paolo II e le linee raggiungeranno il centro città attraverso le vie Croce Rossa e De Gasperi.

Domenica 28 gennaio sono previste le manifestazioni sportive “Trofeo Ciclocross” e “Trittico 2018”.

Dalle ore 8.00 alle ore 12.30, nei quartieri S. Filippo Neri e Mondello, si svolgerà la manifestazione ciclistica “Trittico 2018”, con partenza da viale PV 46, nel tratto compreso tra il viale Cesare Brandi prima della via Patti su entrambe le carreggiate. Al completamento dell'ultimo giro la carovana proseguirà a transito aperto per viale Dell'Olimpo, viale Venere, viale Regina Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Dia­na, via Della Favorita, via Martin Luther King, via Pietro Bonanno.

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in occasione del “Trofeo Ciclocross” sarà chiusa alla circolazione veicolare la semicarreggiata di viale Diana, nel tratto compreso tra il secondo ingresso del Campo Ostacoli e m. 1500 in direzione Mondello.

