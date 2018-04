mostra auto d'epoca

Fa tappa in Sicilia il Raduno nazionale del Mercedes-Benz Registro Italia

Un evento che farà rivivere la magia degli anni '50, '60 e '70 attraverso un “viaggio” tra alcuni dei modelli che hanno fatto la storia dell'auto. Domenica 15 aprile da R. Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 12/04/2018 - 18:06:51 Letto 364 volte

Fa tappa in Sicilia il Raduno nazionale del Mercedes-Benz Registro Italia, l’associazione che si occupa di raggruppare e registrare tutte le autovetture d’epoca della casa automobilistica tedesca in Italia.

Un evento che farà rivivere la magia degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta attraverso un “viaggio” tra alcuni dei modelli che hanno fatto la storia dell'auto. Venticinque prestigiose "Stelle" d'epoca saranno esposte domenica 15 aprile da R. Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo in viale Michelangelo 1822, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Tra le protagoniste la più antica dell’esposizione è la 190 SL Mercedes-Benz del 1956, modello che ha gareggiato nell’impegnativa 1000 Miglia da Brescia a Roma e ritorno. In quell'anno, al nastro di partenza venivano schierate in tutto 15 auto con la Stella, di cui sei Werkswagen (auto di servizio rivendute al pubblico): tre vetture da turismo speciali del tipo 220 Ponton e tre 300 SL “Ali di gabbiano”.

In mostra anche la Mercedes-Benz 300 SEL 6.3, una Berlina del 1968 che è stata a lungo uno dei più ambiti modelli da collezione della Casa di Stoccarda e continua ad affascinare con i suoi alti livelli di perfezione. Questa auto fece scalpore al Salone di Ginevra del marzo 1968 perché il modello di lusso top di gamma del marchio V8 di Stoccarda offriva le prestazioni di un'auto sportiva: un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e una velocità massima raggiunta di 220 km/h, numeri assolutamente eccezionali per l’epoca. E ancora sarà possibile ammirare la Mercedes-Benz 250 CE coupè del 1970, che è stata la prima di tutte le autovetture prodotte in serie dalla casa tedesca ad essere dotata del cosiddetto "D-Jetronic", un sistema di iniezione elettronica del carburante, prodotto da Bosch, che sostituiva la precedente pompa di iniezione multi-stantuffo meccanica. In mostra anche due modelli Mercedes-Benz 350 SL (uno del 1971 e uno del 1972), la due posti con cofano roadster completamente retrattile e hard top rimovibile che ha fatto la storia dell’auto, in quanto venne dotata, all’epoca, di numerosi dettagli innovativi che avrebbero dovuto aumentare la sicurezza e impostare il percorso per lo sviluppo futuro delle autovetture. Tra questi il trasferimento del serbatoio del carburante dalla parte posteriore della vettura ad una posizione a prova di collisione sopra l'asse posteriore, l’inserimento di un cruscotto imbottito, interruttori e pulsanti flessibili o retrattili nella cabina passeggeri e il nuovo volante a quattro razze con un dispositivo di rimbalzo incorporato, una sorta di progenitore del moderno air bag, per garantire la massima sicurezza in caso di collisione. Gli appassionati delle quattro ruote non mancheranno di ammirare anche la Mercedes-Benz 280 SL del 1969, conosciuta con il nome di “Pagoda” per via della particolare forma del tetto e una Mercedes-Benz 500 SLC del 1979, una coupé di lusso con cambio automatico a 4 rapporti che fu l’evoluzione della 450 SLC. La 500 SLC, prodotta in 1.133 esemplari, raggiungeva i 225 kmh alla fine degli anni Settanta e vantava un'accelerazione da 0 a 100 km/ h in 7,8 secondi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!