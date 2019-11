ambiente

Fermare cambiamenti climatici con i boschi urbani: convegno a Palermo

Convegno ''Boschi urbani per fermare cambiamenti climatici''. Penna: ''Palermo può essere all'avanguardia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2019 - 15:43:32 Letto 317 volte

“Palermo può essere all’avanguardia in tema di boschi urbani, non solo piantando alberi in ogni spazio che lo consenta o aprendo i suoi parchi chiusi, ma rendendo attivo il regolamento per l’affido degli spazi verdi che consentirebbe di coinvolgere cittadini, scuole, comunità e imprese nella gestione e moltiplicazione delle aree verdi in città”. Lo dichiara Aldo Penna, deputato del MoVimento 5 Stelle commentando l’evento “Boschi urbani per fermare i cambiamenti climatici” organizzato all’Orto Botanico di Palermo (Sala Lanza, 5 novembre, ore 17.00).

“In Italia - conclude Penna - occorre piantare cento milioni di alberi per cucire tra loro i nostri boschi in un unico sistema forestale, costruendo così una solida barriera ai cambiamenti climatici con la funzione di forte abbattimento della CO2 che hanno gli alberi: il decreto clima prevede già interventi per la forestazione urbana orizzontale e verticale per le aree metropolitane più inquinate”.



Relatori del convegno “Boschi urbani per fermare i cambiamenti climatici”:

Leonardo Aldo Penna , Deputato M5S;

, Deputato M5S; Concetta Amella , capogruppo M5S al Comune di Palermo;

, capogruppo M5S al Comune di Palermo; Silvano Riggio , Docente emerito di Ecologia – Unipa;

, Docente emerito di Ecologia – Unipa; Luisa Gaglio , Architetto paesaggista;

, Architetto paesaggista; Manfredi Leone , Architettura del paesaggio – Unipa;

, Architettura del paesaggio – Unipa; Raffaele Savarese , Architetto;

, Architetto; Giovanni Licari , Agrotecnico;

, Agrotecnico; Eugenio Cottone, già Consigliere Nazionale Ordine Chimici.

