migranti positivi

Ferrandelli critica la Lega: ''Situazione seria, basta con la solita demagogia sui migranti''

La Lega chiede di sapere quanto abbiano inciso i positivi clandestini giunti in Sicilia. ''Pura e semplice demagogia!'', così Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 15:18:19 Letto 386 volte

“Leggiamo con sconcerto la nota stampa di stamane del gruppo Lega che chiede di sapere quanto abbiano inciso i positivi clandestini giunti in Sicilia. Nuovamente la carta “migrante” giocata per pura e semplice demagogia!". Così Fabrizio Ferrandelli, componente della segreteria nazionale di +Europa e capo dell'opposizione al Consiglio comunale.



"Perché, invece, la Lega non chiedeva da azionista del governo Musumeci – come abbiamo fatto noi durante i mesi scorsi – maggiori controlli nell’Isola su porti e aeroporti, a partire dalla scorsa estate, che ha visto la circolazione indiscriminata di persone provenienti da zone europee ad alto rischio (Spagna e Francia) senza che venisse effettuato alcun controllo sanitario e senza precauzioni utili?



La Lega sembra un disco rotto – continua Ferrandelli - Piuttosto che prendersela con dei poveri disgraziati, ospitati in strutture controllate sanitariamente e militarmente, perché non focalizza la propria attenzione sulle inefficienze complessive del sistema di cui fa parte e sul mancato rispetto delle norme di molti cittadini?



Questa litania ormai ha stancato. La Lega trovi altri – e più convincenti – argomenti di discussione politica e non getti benzina in un momento storico difficilissimo che richiede grande capacità di ascolto, dialogo e di azione".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!