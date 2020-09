Scuole calcio

Ferrandelli: ''La Palermo FC non faccia concorrenza, ma collabori con le altre scuole calcio''

Preoccupate le scuole calcio del territorio palermitano circa l'annuncio della nascita della scuola calcio della società Palermo F.C.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/09/2020 - 16:43:41 Letto 576 volte

“Raccolgo le preoccupazioni legittime delle scuole calcio del territorio palermitano circa l’annuncio della nascita della scuola calcio della società Palermo F.C.". Questa la dichiarazione del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.



"Nello specifico si teme che una società robusta nel nome e nelle facilità di interlocuzioni di mercato, quale la Palermo F.C. sia agevolata anche dalle particolari condizioni economiche della convenzione circa l’utilizzo dello stadio e, forte anche delle sponsorizzazioni economiche del Comune, possa, in virtù di queste condizioni privilegiate e con rette concorrenziali, pregiudicare il lavoro di chi faticosamente sta sul mercato da anni con fatica e senza sostegno economico. Il rischio che si corre è quello di disperdere la professionalità di anni e il prezioso lavoro svolto nella crescita e nel lancio, soprattutto nelle zone più svantaggiate, delle nuove leve e talenti calcistici.



Ho posto stamane la vicenda in commissione Trasparenza e garanzia del Comune di Palermo e la stessa cosa farò nelle altre sedi istituzionali competenti. Al contempo auspico, ai fini di una risoluzione veloce e armoniosa, un incontro tra la Palermo F.C., le scuole calcio del territorio (che questa mattina hanno tenuto un incontro di coordinamento) e l’Amministrazione comunale, al fine di concordare un percorso comune e regole condivise per agire sinergicamente e non concorrenzialmente”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!