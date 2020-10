mobilità

Ferrandelli: ''Orlando attui lo stop alla Ztl e zona blu e lavori al potenziamento mezzi pubblici''

''Chiedo al sindaco lo stop della Ztl notturna e diurna e delle zona blu fino al termine dell'emergenza'', queste le parole di Fabrizio Ferrandelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2020 - 13:44:47 Letto 353 volte

"Chiedo al sindaco, senza polemica né voglia di contesa politica, di dare seguito, in questo momento di restrizioni e incertezze, alla mia mozione approvata in Consiglio comunale ad agosto scorso per stop Ztl notturna e diurna e delle zona blu fino al termine dell’emergenza". Queste le parole di Fabrizio Ferrandelli, esponente nazionale di +Europa e capo dell'opposizione in Consiglio comunale.



"Inoltre, chiedo l’attivazione urgente delle procedure di potenziamento della frequenza dei mezzi pubblici di trasporto cercando anche, dove necessario, il coinvolgimento dell’organo consiliare per velocizzare l’acquisto dei nuovi mezzi della gara aggiudicata nel 2018 e finalmente sbloccata e per l’assunzione immediata di personale interinale nell’attesa del completamento delle procedure concorsuali dei 100 autisti.



In ultimo, - conclude Ferrandelli - chiedo di velocizzare le procedure di espletamento della sperimentazione per un anno dello sharing di monopattini. Hanno partecipato diverse società già operanti in Italia e credo che questa opportunità possa dare un ulteriore contribuito all'esigenza di mobilità in sicurezza“.

