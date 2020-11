Ferro di Cavallo

Ferro di Cavallo, iniziati i lavori di bonifica. Orlando: ''Confidiamo adesso in tempi celeri'' *VIDEO*

Già lo scorso 4 novembre l'AMAP aveva avviato un primo importante intervento urgente, confermando da un lato la gravità della situazione di intasamento del canale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2020 - 17:56:09 Letto 407 volte

"La notizia della pubblicazione della gara per i lavori di bonifica del Ferro di Cavallo è un'ottima notizia. Lo è perché conferma che per risolvere i problemi dei cittadini, soprattutto in materia di sicurezza del territorio, è fondamentale la collaborazione fra le istituzioni.

Già lo scorso 4 novembre l'AMAP aveva avviato un primo importante intervento urgente, confermando da un lato la gravità della situazione di intasamento del canale ma anche la possibilità di intervenire per risolvere i problemi.

Confidiamo adesso in tempi celeri della gara e dell'avvio dei lavori, cui presteremo la massima attenzione per la tutela dei cittadini".

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!