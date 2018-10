Festa dei Morti

Festa dei Morti: evento culturale al cimitero dei Rotoli di Palermo

Notte di Zucchero entrerà in punta di piedi al cimitero dei Rotoli, con performance e monologhi d’autore, recitati da attori della scena teatrale siciliana

18/10/2018

Notte di Zucchero nasce a Palermo ed è proprio nel capoluogo siciliano che l’appuntamento, che negli anni ha avuto un’offerta culturale importante anche per gli adulti con momenti di teatro, musica, arte e video, torna con un evento speciale in un luogo inedito. Inserita all’interno del programma ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura, il 2 novembre, a partire dall’alba, Notte di Zucchero entrerà in punta di piedi al cimitero dei Rotoli - è la prima volta in assoluto che un evento culturale si trasferisce all’interno di un camposanto - con performance e monologhi d’autore, recitati da attori della scena teatrale siciliana secondo il filo conduttore della memoria.

Una festa aspettata e celebrata da tutti che mescola, proprio come il Natale, profonde motivazioni religiose a elementi decisamente pagani.

