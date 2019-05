Festa del 2 Giugno e manifestazioni sportive: come cambia la viabilità a Palermo

viabilitą

Festa del 2 Giugno e manifestazioni sportive: come cambia la viabilitą a Palermo

La polizia municipale informa degli eventi previsti nel fine settimana.

31/05/2019

La polizia municipale informa degli eventi previsti nel fine settimana: due giornate di manifestazioni sportive a Mondello, da sabato a domenica, nell’area antistante l’Antico Stabilimento, mentre domenica 2 giugno alle ore 9,30 in piazza Vittorio Veneto sono previste le celebrazioni per il 73esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica; a sera invece due eventi religiosi, alle 18,30 la processione di S. Rita che partirà da via Di Mensa, zona piazza Don Bosco e ancora a Mondello, alle 19,30 in occasione dell’anniversario della parrocchia di S. Girolamo, da via Fortuna dove è stata realizzata l’Infiorata, partirà la processione in corteo per le vie della borgata marinara.

Sabato 1 giugno

Ore 9,30 “Mondello Sport Village “

Doppio senso in viale principe di Scalea nel tratto da via Glauco a via Anadiomene, viale Regina Elena chiusa al traffico, si trasformerà in un immenso villaggio sportivo



Domenica 2 giugno

Ore 9,30 iniziano le celebrazioni 73esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica

Ore 0.00 (fino alle 20:00) – Piazza Vittorio Veneto – (O.D. 706/2009 – 738/2017)



Intera piazza:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 00,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della Cerimonia, eccetto i veicoli militari, delle Autorità e delle Forze dell' Ordine.

Chiusura al transito veicolare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.

Viale Croce Rossa, tratto compreso tra via Emilia e piazza Vittorio Veneto: chiusura al transito veicolare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.



Nel tratto compreso tra Via Littore Ragusa e Piazza V. Veneto sul lato dx nel senso di marcia:

Divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 07,00 alle ore 20,00 e comunque sino al termine della cerimonia, eccetto i veicoli Militari, delle Autorità e delle ambulanze.



Via dell’Artigliere, intero tratto: chiusura al transito veicolare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.



Via del Granatiere, intero tratto: chiusura al transito veicolare. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.



Via Brigata Verona, tratto compreso tra viale Campania e/o Sicilia, dopo la riapertura della strada, e piazza V. Veneto: chiusura al transito veicolare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a cessata esigenza.



Via della Libertà, nel tratto compreso da piazza V. Veneto a Via Lazio compresa la corsia riservata contromano: chiusura al transito veicolare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e ore 17,30 alle ore 20,00 e comunque sino a termine della cerimonia.



Ore 18,30 Processione religiosa con partenza dalla Chiesa di S. Rita Da Cascia via Giuseppe di Mensa

Itinerario: chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione, delle vie: via Di Mensa, piazza Don Bosco, via Sampolo, via Arimondi, via Marchese Di Villabianca, via F. Cordova, via Moscatello, via Pantaleone, via Marchese di Roccaforte, via La Marmora, via Cirrincione, via Fuxia, via Ciullo d’Alcamo, via Scrofani, via D’azeglio, via La Marmora via M. Roccaforte rientro in chiesa via Di Mensa.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 24.00 di domenica 2 giugno: Via Giuseppe Di Mensa, tratto compreso tra il civ. 23 ed il civ. 1, in ambo i lati



Ore 19,30 Mondello parrocchia di S. Girolamo

Parrocchia via Fortuna per le vie Piano Gallo, Li Greci, Gallo, Proteo, Vello d’Oro, Mondello, piazza Mondello, via Delfini, Terza Compagnia, Calpurnio, Mongibello, Elpide, Torre Mondello, piano Gallo e rientro in chiesa.



