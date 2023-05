Festa della Mamma, al Forum Palermo il ''Laboratorio di SuperBenny'' ispirato alla serie televisiva

Laboratorio di SuperBenny

Si ispira alla serie televisiva SuperBenny, il cartone animato per bambini dai 3 ai 12 anni, l’appuntamento organizzato da Forum Palermo per celebrare la festa della mamma.

I laboratori ludico/didattici di SuperBenny, si svolgeranno venerdì 12 e sabato 13 maggio (ore 10/13 – 15.30/19.30) in piazza Fashion (ingresso lato Uci), un vero divertimento per i piccoli che si troveranno proiettati all’interno di un allestimento che riprende la scenografia della serie tv ispirata alla chef del web Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta.

Nell’area dedicata, per stimolare maggiormente la fantasia dei piccoli chef, che indosseranno il grembiulino con il logo, ci sarà un orto, con frutta e verdura, banconi da cucina per sperimentare le ricette, uno spazio dedicato alle idee furbe, tema ricorrente in tutti i contenuti di Benedetta, un modo per rendere semplice ciò che può apparire complicato, ed infine un apposito spazio per scattare delle foto da portare a casa come ricordo della giornata.

Bambine e bambini, sotto la guida degli animatori, potranno così misurarsi nella creazione di semplici ricette e, nello stesso tempo, imparare le basi per una sana e consapevole alimentazione.

Nel corso dei laboratori, oltre a partecipare a giochi e quiz, i piccoli saranno invitati a realizzare un bouquet da regalare alla mamma, composto da fiori di carta, frutta e un bigliettino di auguri.

Gli ingredienti usati per i giochi dei laboratori sono finti per evitare lo spreco alimentare.

