festa della repubblica

Festa della Repubblica a Palermo, cerimonia in piazza Vittorio Veneto *VIDEO*

╚ un weekend speciale questo, ricco di tanti appuntamenti in cittÓ in vista delle celebrazioni del 2 giugno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2018 - 09:49:31 Letto 445 volte

È un weekend speciale questo, ricco di tanti appuntamenti in città in vista delle celebrazioni del 2 giugno. Nelle principali città italiane, da Nord a Sud, si terranno infatti concerti, mostre, conferenze, manifestazioni.

A Palermo, in occasione del 72° anniversario della Festa della Repubblica, ci sarà la tradizionale cerimonia in piazza Vittorio Veneto, per tanto verrà istituito il divieto di sosta dalla mezzanotte e fino alle 20 dell'intera piazza. Resteranno chiuse al traffico, dalle 9 alle 12 e dalle 17.30 alle 20: viale Croce Rossa, nel tratto compreso fra via Emilia e piazza Vittorio Veneto e in quello tra via Littore Ragusa e Piazza V. Veneto sul lato dx nel senso di marcia. Ancora, niente auto anche lungo via dell'Artigliere e via del Granatiere - sempre nelle stesse fasce orarie. Chiuse anche via Brigata Verona, nel tratto compreso tra viale Campania e piazza V. Veneto, e via della Libertà, nel tratto compreso da piazza Veneto a viale Lazio.

Oltre alla tradizionale cerimonia in piazza Vittorio Veneto, altro evento da non perdere è la parata dei Bersaglieri. “Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente” disse Indro Montanelli: è questo il messaggio che la Fanfara dei Bersaglieri della sezione di Casteldaccia vuole trasmettere alla comunità in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. I Bersaglieri percorreranno le vie del centro storico di Palermo esibendosi sia durante il percorso sia sostando in alcuni luoghi. La manifestazione, oltre a celebrare in modo solenne questa data importante per il popolo italiano, si pone l'obiettivo avvicinare anche i più giovani che non sempre ne comprendono o conoscono il valore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!