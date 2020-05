Festa della Repubblica

Festa della Repubblica, Palazzo delle Aquile illuminato col tricolore

In occasione della Festa della Repubblica, la facciata di Palazzo delle Aquile, sarà illuminata col tricolore.

In occasione della Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno, il Sindaco Leoluca Orlando ha disposto che la facciata di Palazzo delle Aquile sia illuminata già da domani con il tricolore della bandiera.

"Un modo simbolico per ricordare l'importanza dei valori della Repubblica democratica e per sottolineare, dopo la presenza a Palermo delle Frecce tricolori nei giorni scorsi, l'importanza dell'unità del paese sotto quella bandiera e in nome di quei valori."

