Festa dell'Autonomia siciliana. Orlando: ''Momento di riflessione e di ricordo''

''La festa dell'Autonomia siciliana è sempre un momento per riflettere quanto il risultato ottenuto in questi decenni'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

"La festa dell'Autonomia siciliana è sempre un momento per riflettere quanto il risultato ottenuto in questi decenni sia in linea con le aspettative dei Padri di quel progetto e di chi, nella politica e nelle istituzioni nazionali vi credette.



E' indubbio che il risultato sia inferiore alle aspettative e che su questo sia necessaria una profonda riflessione da parte della classe politica tutta, innanzitutto siciliana.

Un'autonomia speciale che da opportunità è divenuta handicap allo sviluppo, come testimoniato dai milioni di siciliani e siciliane che, anche nel dopoguerra hanno continuato a lasciare l'isola in cerca di una vita ed un futuro migliori che non riuscivano a vivere qui. Non a caso oggi è anche il giorno nel quale si celebrano i siciliani nel mondo, le tante comunità di nostri corregionali sparse in tutti i continenti e che oggi contano tante persone quante sono quelle che vivono in Sicilia. Sono comunità di migranti che hanno vissuto e superato il dramma, le difficoltà e le speranze delle migrazioni; che hanno lottato contro ignobili pregiudizi, che hanno contribuito a costruire i paesi e le comunità in cui oggi vivono. Una storia lunga decenni che ha molto da insegnare alla Sicilia e ai siciliani di oggi. Un abbraccio affettuoso a tutti i siciliani che hanno dovuto lasciare la Sicilia per vecchi mali. I siciliani nel mondo sono un punto di riferimento di come sia possibile superare i pregiudizi e di come sia possibile immaginare una Sicilia diversa e migliore per coloro che vi abitano e per coloro che avendola lasciata la ricordano con amore".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando in occasione della Festa dell'Autonomia siciliana.

