Festa dell'Autonomia Siciliana

Festa dell'Autonomia Siciliana sul web per i ragazzi della Lega Giovani Sicilia

15 maggio: i ragazzi della Lega Giovani Sicilia celebrano la Festa dell'Autonomia Siciliana sul web.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2020 - 11:37:50 Letto 433 volte

La Festa dell'Autonomia Siciliana si celebra sul web. La Lega Giovani Sicilia ha organizzato, in data 15 Maggio 2020 alle ore 21, una diretta sulla loro pagina Facebook, al fine di stimolare una riflessione nel giorno della festa dell'Autonomia Siciliana.

L'incontro, al quale parteciperà il coordinatore federale, il deputato nazionale Luca Toccalini, prevede gli interventi dei ragazzi, che leggeranno alcuni articoli dello Statuto Speciale della Regione Siciliana alla presenza del Segretario regionale Lega Sicilia per Salvini Premier, Senatore Stefano Candiani.

Nel corso della diretta, i partecipanti avranno modo di intervenire e approfondire le importanti tematiche legate all'autonomia.

“Il nostro auspicio – sottolineano i giovani leghisti - è quello di realizzare la piena attuazione del nostro statuto, affinché non sia la scusa per arricchire pochi, ma sia seriamente il presupposto per dare sviluppo, crescita e lavoro alla nostra terra. Siamo siciliani e per questo vorremmo studiare il siciliano sia a scuola che all'università”.

