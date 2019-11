Festa dell'Unità nazionale

Festa Forze Armate, Orlando: ''Grati per il loro impegno quotidiano''

Cerimonia di inaugurazione della Festa dell'Unità nazionale, delle Forze Armate e del Decorato che, come ogni anno, si è tenuta in piazza Vittorio Veneto presso il monumento ai Caduti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2019 - 14:28:01 Letto 347 volte

Il sindaco Leoluca Orlando, questa mattina, ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione della Festa dell'Unità nazionale, delle Forze Armate e del Decorato che, come ogni anno, si è tenuta in piazza Vittorio Veneto presso il monumento ai Caduti. Al tradizionale alzabandiera hanno partecipato le principali autorità militari e civili cittadine, che insieme ai bambini delle scuole elementari di Palermo hanno assistito alla deposizione della corona di alloro davanti al ceppo commemorativo.



"Come ogni anno - ha dichiarato il sindaco Orlando - siamo qui a testimoniare riconoscenza e ammirazione ai nostri Caduti in guerra e nelle missioni internazionali di pace, e ci stringiamo alle donne e agli uomini delle Forze Armate, grati per il loro impegno quotidiano a difesa della nostra sicurezza e dei valori di democrazia e libertà".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!