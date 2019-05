viabilità

Festeggiamenti in onore della ''Madonna di Fatima'': come cambia la viabilità a Palermo

Festeggiamenti in onore della ''Madonna di Fatima'', sabato 18 maggio è prevista una fiaccolata da via Notarbartolo a via Terrasanta: come cambia la viabilità.

La polizia municipale informa che nell’ambito dei festeggiamenti in onore della “Madonna di Fatima” sabato 18 maggio alle 21,00 è prevista una fiaccolata da via Notarbartolo a via Terrasanta, mentre domenica 19 maggio dalle ore 18,00 è prevista la processione religiosa con un percorso che attraverserà le vie Terrasanta, Sciuti, Salinas e Nunzio Morello, intersecando la circolazione veicolare di via Notarbartolo.



Per l’occasione è stata emessa l’ordinanza che prevede:



Via Terrasanta, nel tratto antistante i civici dal n°74 al n°82, ingresso della Chiesa: divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 08,00 alle ore 21,00 e comunque sino al termine della manifestazione religiosa per i giorni 18 e 19 maggio 2019.



Per sabato 18 maggio 2019, con partenza alle 21,00 e sino al termine della fiaccolata: chiusura al transito veicolare delle vie e piazze interessate dalla fiaccolata, al passaggio della stessa, con partenza dalla chiesa di San Francesco di Sales di via Notarbartolo e arrivo nella chiesa della Resurrezione di via Terrasanta.



Per domenica 19 maggio 2019, dalle ore 18.00 e fino alle ore 18.30 e comunque fino al termine della funzione religiosa: chiusura al transito veicolare della via Terrasanta, all’altezza della via Domenico Costantino, e della via Damiani Almeyda, tratto da via Gen. Di Maria a via Salinas.



A seguire e sino al termine della processione: chiusura al transito veicolare delle vie e piazze interessate dalla Solenne Processione del Simulacro della Madonna di Fatima, al passaggio della stessa, con partenza dalla Chiesa della Resurrezione di via Terrasanta per piazza Diodoro Siculo, via Salinas, via Nunzio Morello, via Cesareo, via Sciuti, via Terrasanta e rientro in Chiesa.



Nella fascia oraria della processione si consigliano percorsi alternativi individuabili per i provenienti da via Sciuti, in via Cesareo e via Lo Jacono per raggiungere via Notarbartolo in direzione mare o attraverso via Domenico Costantino per transitare su via Generale Di Maria per via Gen. Cantore e proseguire per via Malaspina.

