Festino di Santa Rosalia

Festino di Santa Rosalia, sette proposte per la nuova edizione che vale 225mila euro

È la festa più attesa dai palermitani, un'occasione per celebrare la ''Santuzza''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 20:25:46 Letto 310 volte

È la festa più attesa dai palermitani, un’occasione per celebrare la “Santuzza”. Stiamo parlando del Festino di Santa Rosalia, che per quest’anno ha visto arrivare agli uffici comunali ben sette proposte, il doppio rispetto a quelle di due anni fa.

Anche questa volta, chi si aggiudicherà la gara per l'importo di 225.409,84 euro dovrà occuparsi dell'organizzazione dell'evento per un biennio. Al momento si conoscono soltanto i nomi di chi ha presentato i progetti, ma non i dettagli delle proposte artistiche. C'è la Panastudio di Francesco Panasci, Lollo Franco che si candida per il secondo biennio consecutivo, Agave spettacoli con la direzione artistica di Elisa Parrinello, l'agenzia di Paolo Maimone, Terzo Millennio di Andrea Peria, la Tecnoline e una società romana con la direzione artistica di Angelo Butera.

"Abbiamo un grande progetto con artisti internazionali - dice Lollo Franco - Abbiamo tutte le carte in regole per farcela anche questa volta".

La 394esima edizione del Festino ha al centro il tema dell'infanzia e il mondo dei bambini. Con il titolo “Palermo Bambina” si cercherà di raccontare uno spaccato diverso della città. Il 12 giugno si insedierà la commissione che esaminerà i progetti e dopo una settimana circa si conoscerà il nome del vincitore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!