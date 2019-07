Misure di sicurezza

Festino Santa Rosalia, vietata vendita di alcolici in vetro e alluminio

Ordinanza sindacale che dispone per giorno 14 luglio 2019 il divieto di commercializzare bevande superalcoliche, alcoliche e bevande in contenitori di vetro e alluminio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2019 - 15:47:16 Letto 352 volte

La Polizia Municipale informa che in occasione del 395° Festino di Santa Rosalia, per motivi di sicurezza, è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone per giorno 14 luglio 2019 il divieto di commercializzare bevande superalcoliche, alcoliche e bevande in contenitori di vetro e alluminio e l’utilizzo di idonei contenitori in conformità alla normativa vigente. Il divieto di commercializzare bevande in vetro è esteso a tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti che operano nei seguenti siti:

Intero tratto di Corso Vittorio Emanuele, piazza Marina, via Cala, Foro Umberto I, zona piazza Kalsa, via Lincoln, zona stazione centrale (piazza Giulio Cesare), piazza Sant’Erasmo, piazza Fonderia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!