Festival Letterature Migranti: Cittadinanza Onoraria di Palermo a Maurizio Bettini, Nasim Marashi e Chen He

Nell'ambito del Festival delle Letterature Migranti, il sindaco Leoluca Orlando ha conferito la cittadinanza onoraria a Maurizio Bettini, docente di filologia classica all'Università di Siena, Nasim Marashi, giornalista e scrittrice iraniana e Chen He, scrittore cinese.

"E' la conferma dell'importanza del Festival delle Letterature Migranti e della cultura dell'accoglienza - ha dichiarato il sindaco - ma anche un modo per esprimere apprezzamento a Bettini, Marashi e Chen He che sono tre grandi scrittori con un elemento in comune, la mobilità come valore.

Credo sia questo il senso del conferimento di questo riconoscimento in una città che ha fatto della mobilità la propria bandiera, non soltanto accogliendo i migranti o i turisti, ma anche potenziando la mobilità del web e dei sistemi di comunicazione a distanza virtuali.

Connessioni umane e virtuali a Palermo trovano un punto di incontro".