''Festival Present'', evento di beneficenza per i clochard di Palermo

Sabato 14 dicembre si svolgerà l’evento di beneficenza ''Festival Present - Una voce per te''.

13/12/2019

Sabato 14 dicembre alle 20.30 si svolgerà l’evento di beneficenza “Festival Present – Una voce per te”. La serata si terrà al Teatro parrocchia della consolazione, via Amilcare Barca, 2 Palermo (traversa via dei Cantieri). Sarà presente anche il Celpp (Centro educativo logopedico psicomotorio psicologico di Palermo).

«E’ stato un regalo di Natale davvero bello e molto profondo per noi – ha commentato il presidente dell’associazione Celpp Integra, Giovanni Filippello – Ogni giorno ci spendiamo per rendere più felice e gioiosa la giornata delle famiglie; è motivo di orgoglio essere stati invitati a questo evento».

«Il ricavato dell’evento servirà per alimenti di prima necessità che saranno dati la sera di Natale a tutti i clochard di Palermo – dichiara il presidente del Festival, Giovanni Tarantino – Ho voluto Celpp perchè è la dimostrazione lampante di quando qualcosa si fa con passione e con amore poi porta ottimi risultati. I bambini saliranno sul palco per cantare. E’ giusto dare l’opportunità al centro palermitano di parlare di ciò che si fa quotidianamente. Aiutare le persone che sono svantaggiate ed escluse dalla società – ha chiuso Tarantino – è qualcosa di nobile».

