Fibromialgia, Comune di Palermo aderisce alla campagna di sensibilizzazione

Il Comune di Palermo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale ''Comuni d'Italia per la fibromialgia'' e la sensibilità chimica multipla''.

Il Comune di Palermo ha aderito alla campagna di sensibilizzazione nazionale "Comuni d'Italia per la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla" promossa dall'associazione Fibromialgia Italia Odv.

"Anche la città di Palermo - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - sostiene la campagna di sensibilizzazione nazionale promossa dall'Associazione Fibromialgia Italia. È un dovere civico fare in modo che si parli di più e con maggiore competenza di Fibromialgia e Sensibilità Chimica Multipla. La consapevolezza è fondamentale per fare in modo che i soggetti affetti da queste malattie non si sentano isolati, ma che al contrario siano integrati nel tessuto sociale. Palermo, ancora una volta, risponde presente per averne cura, vera alternativa all'indifferenza".

