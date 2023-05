Fiera Missionaria all'insegna della solidarietà al Gonzaga Campus di Palermo

Fiera Missionaria

Fiera Missionaria all'insegna della solidarietÓ al Gonzaga Campus di Palermo

Sabato 27 maggio 2023 previsti stand di oggetti artigianali e prodotti gastronomici, musica, sport, giochi e laboratori per bambini e giovani. Aperta la raccolta a sostegno della Mazzoldi School di Ongata Rongai (Kenya).

Una festa all'insegna della condivisione e della solidarietà. Sabato 27 maggio si rinnova, infatti, la giornata che il Gonzaga Campus dedica alla fiera missionaria "Madonna della strada". Dalle 09:30 alle 15:30, tra i viali del Campus, in Via Piersanti Mattarella, 38-42, saranno proposti tanti stand di oggetti artigianali e prodotti gastronomici, musica, sport, giochi, laboratori per bambini e giovani. Tra le iniziative, è prevista, pure, una lotteria di beneficenza con parecchi premi.

Con la fiera di quest’anno, in particolare, si raccoglieranno delle somme che andranno a sostegno della Bishop Mazzoldi School di Ongata Rongai (Kenya), gestita dalle Evangelizing Sisters of Mary. Situate all’incrocio tra tre slums, le suore hanno dato vita a due scuole con l’intento di fronteggiare la povertà delle persone più vulnerabili di queste aree, soprattutto bambini e ragazze, attraverso la loro educazione. Come già avvenuto ormai qualche anno fa, un gruppo, composto da studenti, professori e genitori del Gonzaga Campus, il giorno successivo alla fiera (28 Maggio), partirà alla volta del Kenya per incontrare i bambini e ragazzi e portare tutte le donazioni raccolte.

Per l'occasione è stata aperta la campagna di crowdfunding https://gofund.me/79ac2147 sulla piattaforma GoFundMe, dove è possibile fare una donazione, anche di un piccolo importo, direttamente dal proprio computer o smartphone, con carta di credito, bonifico bancario o Paypal.

Sabato, sarà un’occasione importante per conoscere, inoltre, anche altre realtà missionarie che vengono sostenute dagli studenti e dai giovani della Lega Missionaria Studenti durante l’anno: le case di accoglienza in Romania, l’accoglienza ai rifugiati Ucraini, i campi di volontariato in Perù, il sostegno economico e umano alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte e alle attività del Centro Astalli Palermo.

