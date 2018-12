Sit-in autorizzato

Fimmg Sicilia organizza sit in per chiedere il ritiro del decreto assessoriale

Fimmg Sicilia invita tutte le istituzioni ordinistiche e i giovani colleghi per una battaglia di legalitÓ e giustizia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2018 - 16:59:00 Letto 473 volte

Fimmg Sicilia invita tutte le istituzioni ordinistiche e i giovani colleghi per una battaglia di legalità e giustizia al: Sit-in autorizzato dalla Questura, per chiedere l'immediato ritiro del Decreto Misure per il superamento del "personale medico sostituto" operante nei servizi di emergenza 118. Pubblicato in GURS Parte I n. 55 del 21.12.2018.

Venerdi 28 Dicembre ore 10:30 presso piazza Ottavio ziino (sotto la sede dell'Assessorato alla Salute).

