Palermocalcio

Finale playoff Palermocalcio, M5s: ''Idea maxischermo al politeama''

''Chi nasce a Palermo dovrebbe avere prima di tutto il cuore rosanero...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2018 - 18:18:45 Letto 518 volte

"Dopo che alcuni consiglieri comunali di Palermo hanno deciso di fondare un Inter club, al posto di sostenere la squadra della propria città, vogliamo rispondere ricordando che chi nasce a Palermo dovrebbe avere prima di tutto il cuore rosanero e sostenere chi rappresenta, nella buona e nella cattiva sorte, la nostra città a livello nazionale”.

È quanto sostengono Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco, Antonino Randazzo, che propongono: “Anche per questo, ora che il Palermo Calcio ha superato la semifinale playoff battendo il Venezia, i consiglieri del MoVimento 5 Stelle hanno deciso di chiedere al sindaco Orlando di allestire un maxischermo in piazza Politeama per la finalissima, per permettere ai tifosi rosanero che sabato prossimo non potranno recarsi a Frosinone, di seguire la gara tutti insieme, sperando di poter far festa per un pronto ritorno in Serie A che tutti auspichiamo e aspettiamo con trepidazione. Con l’occasione vogliamo fare i nostri migliori in bocca al lupo alla squadra per i risultati già raggiunti e congratularci in particolare con l’attaccante palermitano Nino La Gumina che sta riempendo d’orgoglio tutti noi tifosi rosanero".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!