Playoff Palermo-Padova

Finale Playoff Palermo-Padova, biglietti in mano ai bagarini. M5S: ''Pericolo truffe. Lucrano sui tifosi''

I biglietti vengono venduti con rincari superiori anche del 2000% addirittura su Facebook, alla luce del sole. Un biglietto di curva dal costo di 5 euro, per esempio, viene rivenduto anche pił di 100 euro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/06/2022 - 09:50:34 Letto 985 volte

“Torna allo stadio il tutto esaurito e tornano i bagarini e le truffe. Fate attenzione”. È l’allarme lanciato dai cinquestelle Antonino Randazzo e Dolores Bevilacqua in vista della finale playoff di Serie C Palermo-Padova, la cui gara di ritorno si giocherà allo stadio “Renzo Barbera” domenica 12 giugno.

“I bagarini stanno già lucrando sui tifosi ed è una vergogna - raccontano Randazzo e Bevilacqua - I biglietti vengono venduti con rincari superiori anche del 2000% addirittura su Facebook, alla luce del sole. Un biglietto di curva dal costo di 5 euro, per esempio, viene rivenduto anche più di 100 euro, mentre ci sono molti tifosi abituali che sono rimasti senza. Una doppia ingiustizia”.

“Ma con la vendita online bisogna fare attenzione anche alle truffe - mettono in guardia Randazzo e Bevilacqua - trattandosi di biglietti elettronici che vanno semplicemente stampati a casa, alcuni truffatori vendono più volte lo stesso biglietto a prezzi da capogiro. Il risultato sarà che i tornelli dello stadio non si apriranno mai e gli steward saranno costretti a lasciare fuori dall’impianto la gente vittima della truffa”.

“È un grave danno per il Palermo FC e per tutti i tifosi, a cui vogliamo rivolgere l’appello di fare molta attenzione, così come chiediamo agli organi preposti di vigilare su questo fenomeno” concludono Randazzo e Bevilacqua.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!