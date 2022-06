Palermo-Padova

Finale Playoff Palermo-Padova, nuova ordinanza: stop alla vendita di alcolici e superalcolici

Il divieto avrÓ validitÓ dalle ore 13 del 12 giugno alle ore 7 del 13 giugno ed interesserÓ tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti.

Pubblicata il: 10/06/2022

È stata emanata oggi l’ordinanza sindacale che riguarda l’adozione di misure di sicurezza per l’incontro di calcio Palermo-Padova di domenica sera.



Con tale provvedimento, nel dettaglio, si dispone il divieto di commercializzazione di bevande alcoliche e superalcoliche e, inoltre, che la vendita di bevande commercializzate in contenitori di vetro e di alluminio sia effettuata solo dopo che le stesse siano state versate in contenitori biodegradabili e compostabili.



Il divieto avrà validità dalle ore 13 del 12 giugno alle ore 7 del 13 giugno ed interesserà tutti gli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti, che operano nell’ambito del “villaggio gastronomico” e lungo l’anello viario esterno alle zone di prefiltraggio (le cui barriere sono poste rispettivamente in via Cassarà, via del Carabiniere e via La Loggia).

