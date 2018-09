Sicily Talent Show

Finale Sicily Talent Show 2108, ''Vincono il duo palermitano Pepi & Sonia''

Si e' conclusa ieri la finale del "Sicily Talent Show", Prestigioso talent regionale, che, ha visto protagonisti più di 200 concorrenti in gara tra loro

Nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro Villa a Mare di Terrasini(Pa) si e' conclusa ieri la finale del "Sicily Talent Show" . Prestigioso talent regionale, che, ha visto protagonisti più di 200 concorrenti in gara tra cantanti, ballerini e gruppi di danza. Tre i vincitori per ogni categoria e un vincitore assoluto.

Per la categoria danza assolo ha vinto la pole dance di Danila De Simone; Per la categoria canto si è aggiudicato il 1° posto Marco Dentici e per la categoria danza a gruppi ha primeggiato il duo "Pepi e Sonia" ovvero i palermitani Stefano Saccomano Sonia Marino che, si sono aggiudicati anche il premio di vincitore assoluto della III^ edizione del Sicily Talent Show 2108.

Non sono mancate anche altre emozioni grazie all’assegnazione di diverse borse di studio offerte dai concorsi partners di danza, assegnate a gruppi e ai singoli ballerini, che, si sono distinti per le loro capacità e performance.

Una prestigiosa giuria formata da maestri di danza e canto hanno avuto il compito di decretare questi meritevoli vincitori: il maestro e tenore Pietro Ballo, il talentuoso cantante televisivo Armand Curamang, le belle e brave cantanti Joline e Maria Corso, la maestra di danza Angela Abbigliati, il maestro e talent scout Gianni Rosaci, il coreografo Ernesto Forni, il ballerino e coreografo Luigi Iemma ed infine la coreografa e ballerina Deborah Serina.

Hanno presentato in modo eccellente gli ideatore e organizzatori del Talent, lo showman Christian

Carapezza e Barbara Lipari. Strepitosi i consensi del pubblico di Terrasini per gli interventi della cantante Joline con la sua band “Stikazzy Vintage”, per la voce straordinaria di Armand Curamang e l’eleganza e la raffinatezza di Maria Corso. Non è mancato un momento di grande comicità grazie alle barzellette dell’ apprezzato comico palermitano Tony Carbone .

