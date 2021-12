Finale Supercoppa italiana pallanuoto paralimpica a Palermo, Orlando e Camassa: ''Motivo di orgoglio per la città''

sport paralimpico

Finale Supercoppa italiana pallanuoto paralimpica a Palermo, Orlando e Camassa: ''Motivo di orgoglio per la cittā''

''La struttura di viale del Fante, ormai da anni, č punto di riferimento per le eccellenze della pallanuoto della nostra cittā e di tutto il paese'', hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa.

"Lo sport paralimpico è un'eccellenza italiana ed è un privilegio per la città di Palermo ospitare nell'impianto della piscina comunale la finale della Supercoppa italiana di pallanuoto paralimpica. La struttura di viale del Fante, ormai da anni, è punto di riferimento per le eccellenze della pallanuoto della nostra città e di tutto il paese".

“Un importante appuntamento sportivo ancora una volta in piscina comunale. Finale di Supercoppa italiana di pallanuoto paralimpica. Una grande organizzazione della FINP che con passione e perseveranza ha voluto che l’appuntamento si tenesse proprio a palermo. Un ulteriore motivo di orgoglio per il movimento sportivo e per la città intera".

Lo hanno dichiarato, rispettivamente, il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa in riferimento alla finale della Supercoppa italiana di pallanuoto paralimpica in programma domenica alla piscina comunale.

