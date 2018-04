precariato

Finanziaria e stabilizzazioni, Csa: ''Miccichè scandaloso. Asu non sono lavoratori di serie b''

Il sindacato sostiene che debba essere la stessa Assemblea Regionale Siciliana a dover garantire la stabilizzazione. E annuncia lotta per affermare i diritti degli Asu

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, ha dichiarato inammissibili gli emendamenti e i sub-emendamenti che riguardano la stabilizzazione di 5 mila lavoratori Asu (Attività socialmente utili). I sindacati non ci stanno, e Vito Sardo e Mario Mingrino del Csa, Dipartimento Asu alzano la voce: ''Scandalosa la decisione del presidente dell’Ars, questi non sono lavoratori di serie b, ma hanno lo stesso diritto degli altri precari di essere stabilizzati”.

"Il governo e la maggioranza – aggiungono – stanno trasformando questa finanziaria in un marchettificio. Ci saremmo aspettati, infatti, una soluzione per tutti, invece si stanno affermando logiche del peggiore campanilismo, con i deputati palermitani tutti pronti a sostenere la stabilizzazione solo di una categoria".

Secondo Sardo e Mingrino è la stessa Assemblea Regionale che riconosce agli Asu la stabilizzazione. L’ultima legge al riguardo in ordine di tempo, fanno sapere dal sindacato, è la n.8 del 2017. Prima di questa, le leggi regionali 16 del 2006 e 24 del 2000, che stabiliscono rispettivamente la contrattualizzazione e il passaggio degli Asu al regime transitorio. "Leggi inapplicate dai governi che si sono succeduti e dalla burocrazia regionale", è la polemica del sindacato.

Apprezzamenti per l'intervento degli onorevoli Lo Curto e Savarino per aver tentato di porre all’attenzione dell’aula il problema degli Asu, ma delusione per il mancato appoggio dell'opposizione, "In particolare di chi aveva proposto un emendamento anch’esso dichiarato inammissibile, che aveva il merito di non aumentare la spesa per gli Asu ma di storicizzarla”, dichiarano i sindacalisti.

“Governo e maggioranza sappiano che la nostra battaglia è solo all’inizio – concludono – siamo pronti ad intraprendere tutte le iniziative di lotta possibili e immaginabili per affermare i diritti degli Asu”.

