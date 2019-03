VIII giornata del Fiocchetto Lilla

Fiocchetto Lilla, giornata di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare

In Italia ne soffrono più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500 nuovi casi all'anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/03/2019 - 11:00:22 Letto 367 volte

Martedì 19 marzo 2019 alle ore 10:00, l’associazione no profit “ilfilolilla”, fondata da genitori e familiari di ragazze e ragazzi di diverse regioni d’Italia affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia, Bulimia, Obesità, Binge Eating, etc.), presenta al teatro “Don Bosco” Ranchibile di Palermo il lavoro teatrale di Giada Costa, “Gemma”, un’opera nata dal testo della giovane autrice gelese che narra la sofferenza e la rinascita di una giovane studentessa, scissa nelle due “variabili” X e Y che esprimono il suo malessere: dall’atteggiamento anoressico a quello bulimico, due facce dello stesso tormento. Alla manifestazione, cui seguirà un momento di informazione e discussione sulla realtà dei Dca a cura dei Centri Ananke (centri per la cura dei disturbi alimentari) presenti nel territorio siciliano, assisteranno le studentesse e gli studenti di alcune scuole superiori di Palermo e provincia, che hanno aderito all’invito.

L’iniziativa si inquadra nella VIII giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla”, giornata di sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare, riconosciuta ufficialmente con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2018. In Italia ne soffrono più di tre milioni e mezzo di persone, con 8.500 nuovi casi all'anno. Nel 2016 l'anoressia ha fatto 3.240 vittime, mentre scende l'età dei primi sintomi.

In ambito internazionale, il “Fiocchetto Lilla” rappresenta da più di 30 anni la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, nella consapevolezza che queste patologie si possono oggi curare.

Esso vuole essere simbolo di aggregazione per chi ha vissuto nell’isolamento della malattia; simbolo di rispetto verso chi soffre; simbolo di speranza per chi per troppo tempo è rimasto costretto in silenzio dalla sofferenza; simbolo di ricordo per non dimenticare chi non ce l’ha fatta.

L’evento del 19 marzo 2019 è stato realizzato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di San Cataldo (CL).

Vedi Locandina

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!