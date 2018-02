maltempo

Fitte grandinate e strade ghiacciate: Palermo sotto la morsa del maltempo

Fitte grandinate e strade ghiacciate: è così che si presenta questo pomeriggio Palermo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2018 - 19:01:36 Letto 626 volte

Fitte grandinate e strade ghiacciate: è così che si presenta questo pomeriggio Palermo, che in zona Cattedrale, e non solo, è stata caratterizzata da strade inondate.

Il maltempo degli ultimi giorni continua ad abbattersi in Sicilia e soprattutto su Palermo, dove le strade allagate sono una triste realtà durante le giornate piovese, come quelle degli ultimi giorni. Ma le fitte piogge non dispiacciono poi così tanto se si pensa all’emergenza idrica e al rischio siccità.

Domani comunque è previsto un lieve miglioramento, con un leggero aumento delle temperature e una giornata un po’ più soleggiata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!