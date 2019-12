Flas mob

Flas mob all'Ospedale dei Bambini

Il personale medico e infermieristico dell'Ospedale dei Bambini ha organizzato un flash mob sulle note di Joyfull joyfull.

Pubblicata il: 24/12/2019

Il personale medico e infermieristico dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” ha organizzato un flash mob sulle note di Joyfull joyfull per salutare la dott Fortunata Fucà, direttore del P.S. Pediatrico, nel suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione e per augurare a tutti i bimbi della città e alle loro famiglie, inclusi i meno fortunati che saranno costretti a trascorrere le feste in corsia, un Natale Sereno e “pieno di gioia”!

