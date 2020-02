Educarnival

Folla di bambini e cittadini gioiosi per l'Educarnival

''Folla di bambini e cittadini gioiosi. Festa che è parte di attività didattica e culturale'', dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla scuola Giovanna Marano.

Pubblicata il: 23/02/2020 - 19:48:28

Il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla scuola Giovanna Marano hanno partecipato oggi pomeriggio alle oltre tre ore di sfilata di "Educarnival", la manifestazione organizzata dal Comune e dalle scuole cittadine cui hanno preso parte migliaia di studenti, famiglie e semplici cittadini per le vie del centro.



"È una manifestazione ormai a pieno titolo parte integrante dell'attività didattica e culturale delle scuole - hanno detto Orlando e Marano - e che conferma la scuola come elemento essenziale della nostra comunità.

Migliaia di persone allegre hanno attraversato oggi il centro, al termine di un percorso scolastico lungo settimane che si è intrecciato con la scoperta di tradizioni, attenzione a temi sociali, voglia di stare insieme in modo sano.

Una conferma, di cui siamo grati a tutti i dirigenti, agli insegnanti, al personale e alle famiglie, dell'importanza dell'educazione e della cultura nel rafforzamento del nostro senso di comunità".

