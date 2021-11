Fondazione Giglio di Cefalù, Galati riconfermato Direttore Amministrativo

Fondazione Giglio

Fondazione Giglio di Cefal¨, Galati riconfermato Direttore Amministrativo

Riconfermato, per il prossimo triennio, Gianluca Galati nelle funzioni di direttore amministrativo della Fondazione Giglio di Cefal¨.

15/11/2021

Il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano, ha riconfermato, per il prossimo triennio, Gianluca Galati nelle funzioni di direttore amministrativo.

Gianluca Galati, 48 anni, laureato in giurisprudenza, vanta una lunga esperienza nella pubblica amministrazione ed è stato, fra l’altro, direttore generale dell’Assessorato Regionale all’Energia.

“Diamo continuità alla governance della Fondazione con la riconferma – ha detto il presidente Giovanni Albano – del direttore amministrativo di cui abbiamo potuto apprezzare, in questi anni, le capacità professionali, umane e gestionali”.

“Ringrazio il presidente della Fondazione – ha aggiunto Galati - per la rinnovata fiducia che è ancora una volta, per me, uno stimolo a proseguire il mio impegno nell’esclusivo interesse dell’ospedale, del personale e, soprattutto, dei pazienti”.

