Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Il Comune sta provvedendo alla verifica di eventuali cause di decadenza e a quantificare la spesa effettivamente ammissibile al contributo.

Si informano i beneficiari del contributo di cui alla legge 13/89, i cui nominativi sono inseriti nelle graduatorie relative agli anni 2009-2010-2011-2012, che il Comune sta provvedendo alla verifica di eventuali cause di decadenza in capo agli stessi e a quantificare la spesa effettivamente ammissibile al contributo.



Al fine di procedere alla verifica, gli aventi diritto al contributo, già utilmente collocati in graduatoria, sono invitati a produrre la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R n° 445/2000 (V. Allegato) da firmare a cura del richiedente o dell'erede, ovvero dall’avente diritto al contributo, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

fatture, in copia originale, quietanzate, intestate al soggetto beneficiario indicato a suo tempo nell’istanza, relative ai lavori eseguiti;

relazione tecnica sull'esecuzione dei lavori o certificato di collaudo o dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta oppure relazione tecnica/descrizione sintetica dei lavori eseguiti da parte di un tecnico abilitato.

La documentazione richiesta deve pervenire entro il 10 febbraio 2019.



Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare all'ufficio Interventi per Disabili, Soggetti Affetti da Patologie Croniche e Prevenzione delle Dipendenze Patologiche, tel 0916563362.

