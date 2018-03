Meteo

Forte vento a Palermo, temperature aumentate

Dalla scorsa notte sul capoluogo siciliano soffia un vento di scirocco che sta creando non pochi disagi

01/03/2018

Forte vento a Palermo. Dalla scorsa notte sul capoluogo siciliano soffia un vento di scirocco che sta creando non pochi disagi. Un flusso di correnti molto miti, innescato dall’azione dell’anticiclone subtropicale africano, ha aperto infatti la porta a una fase sciroccale già a partire dalla scorsa notte. Questo ha fatto si che in poche ore le temperature sono aumentate anche di 10 gradi rispetto ai valori attuali. Tuttavia, la fase più calda (e soprattutto ventosa) durerà circa 24 ore - per poi scemare gradualmente - proiettandoci però verso un weekend piuttosto mite.

Meteo, caldo e scirocco a Palermo: le previsioni dal 1 al 3 marzo. Domani continuerà il flusso di correnti meridionali, tuttavia l’aria più calda sarà scalzata grazie a una rotazione dei venti dapprima da sud ovest e poi da ovest. Avremo una maggiore copertura nuvolosa su Sicilia occidentale, cieli più sgombri su Sicilia centro orientale. Nessuna precipitazione da segnalare. Temperature sopra la media e miti, con valori intorno ai +16-18°C un po’ ovunque. Venti moderati in rotazione dai quadranti occidentali.

