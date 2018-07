mostra fotografica

''Frida Kahlo La Rivoluzionaria'', a Noto in mostra le foto dell'artista messicana

Il Convitto delle Arti - Noto Museum ospita la mostra ''Frida Kahlo La Rivoluzionaria''.

Da oggi, fino al 30 ottobre, il Convitto delle Arti - Noto Museum ospita la mostra "Frida Kahlo La Rivoluzionaria", che raccoglie 80 fotografie della grande artista messicana (a cura di Vincenzo Sanfo) e l'omaggio di 20 artisti siciliani che hanno voluto realizzare una loro opera ispirandosi alla vita e alle passioni della grande pittrice.

Gli scatti, realizzati dai più grandi fotografi del tempo, portano in evidenza alcuni momenti della sua esistenza, sospesa tra vicende che hanno influenzato non solo la sua pittura, ma anche il suo modo di concepire la vita. Tra tormenti e passioni che hanno ormai travalicato la storia dell'arte, per entrare nel mito. Amori, dolori, politica, creatività e ricerca di una propria serenità interiore, portano in evidenza la personalità di un artista, ma ancor più di una donna, che è divenuta il simbolo della forza e della indipendenza di tutte le donne. In queste immagini che colgono Frida Kahlo nei suoi momenti, privati e pubblici, si ritrova tutta la vicenda umana e la passionalità di una protagonista indiscussa del ventesimo secolo appena trascorso. Una mostra, questa di Noto, che non mancherà di emozionare i visitatori e che ci svelerà gli aspetti di una vicenda appassionante e unica.

In mostra, 80 immagini di alcuni tra i grandi protagonisti della fotografia mondiale, amici e compagni di vita di Frida Kahlo. Ad arricchire la mostra, anche le opere di 20 artisti siciliani che hanno interpretato l'artista messicana. Venti capolavori che potranno essere ammirati nelle due aule del cortile del Convitto delle Arti Noto Museum. Nei mesi di luglio e agosto il Convitto delle Arti Noto Museum rimarrà aperto dalle ore 10 alle ore 24.

