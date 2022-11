Funerali Roberto Maroni

Funerali di Stato per Roberto Maroni

Lo ha deliberato all'unanimità il Consiglio dei ministri.

Funerali di Stato per Roberto Maroni. Lo ha deliberato all'unanimità il Consiglio dei ministri. Le esequie dell'ex ministro, ex segretario della Lega ed ex presidente della Regione Lombardia saranno celebrate venerdì 25 novembre a Varese.

Maroni è morto il 22 novembre nella sua casa nel Varesotto all'età di 67 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

