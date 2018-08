museo in aeroporto

GAM e Gesap al ''Falcone-Borsellino'' per la promozione del turismo culturale

Da un apposito desk, la Galleria d'Arte Moderna fornirà ai passeggeri in arrivo tutte le informazioni sulle sue attività. Orlando: ''Palermo 'coccola' i turisti''

È attiva già dal 26 luglio scorso, l’iniziativa congiunta di promozione turistica ideata dalla Galleria d’Arte Moderna e dalla Gesap, società di gestione dell’aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo. In alcuni giorni della settimana, da un apposito desk, saranno fornite ai passeggeri in arrivo tutte le informazioni sulla GAM e sulle sue attività.

Nell’anno in cui Palermo è Capitale Italiana della Cultura e ospita un'importante iniziativa come Manifesta 12, la Galleria d’Arte Moderna e lo scalo palermitano diventano, per i turisti e i viaggiatori che giungono in città, la vetrina dell'offerta culturale di un'istituzione museale ormai da tempo inserita nei circuiti nazionali e internazionali. "Un nuovo tassello del progetto di città accogliente, che ‘coccola’ i tanti turisti e visitatori - dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - grazie alla visibilità di uno dei suoi poli culturali di maggior qualità e prestigio. Un nuovo risultato del lavoro di sinergia e apertura al territorio portato avanti dalla Gesap, che si conferma strumento di sviluppo per il nostro territorio".

Su impulso della direttrice della GAM, Antonella Purpura, che ha fortemente voluto questa collaborazione, al pubblico che si fermerà al desk verranno donati un volume proveniente dal fondo storico del museo e un coupon per un ingresso ridotto.

