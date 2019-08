Avisiadi

Ganci, al via le Avisiadi

Dieci le squadre che si sono affrontate in un sano divertimento con un invito a donare più sangue specialmente nel periodo estivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2019 - 14:19:54 Letto 363 volte

Buona la prima, si è svolta ieri (21 agosto) a Gangi in viale delle Rimembranze la prima giornata delle Avisiadi, una kermesse giunta alla nona edizione. Tanto divertimento per i circa 150 giovani e meno giovani che hanno partecipato alla manifestazione tra giochi di squadra, abilità e destrezza. Dieci le squadre che si sono affrontate in un sano divertimento, un momento ludico e di socializzazione ma anche di solidarietà e altruismo, con un invito a donare più sangue specialmente nel periodo estivo.

Divertito il numeroso pubblico che ha assistito all’evento, promosso e organizzato dall’Avis e dal Forum Giovani, inserito nel cartellone delle manifestazioni estive del Comune di Gangi.

