Garante della disabilità a Palermo, Canestrari: “Abbandonati dall’amministrazione”

21/04/2022

“Apprendiamo con molta tristezza e amarezza delle dimissioni della dottoressa Marcella La Manna, garante della Disabilità a Palermo. Una ennesima sconfitta per il mondo della disabilità, un ulteriore volta spalle da parte delle Istituzioni verso una realtà che, invece di essere attenzionata maggiormente, viene accantonata dall’Amministrazione la quale ha mostrato in questi anni un’eccessiva distanza sul tema, come ha affermato La Manna e come è visibile a tutti”. Lo dichiara Adriana Canestrari, responsabile regionale Disabilità della DC Nuova e coordinatrice del partito a Partinico.

“Il problema è sempre lo stesso, mancano le linee guida che possano dare le giuste direttive a livello regionale e territoriale. La figura del garante dei disabili – prosegue - è fondamentale perché rappresenta il collegamento tra soggetti e istituzioni. Come già detto nei mesi scorsi, abbiamo presentato al ministro Stefani una proposta di legge per istituire l’autorità nazionale del garante dei disabili, figura che è stata inserita nella legge delega sulla disabilità ma si attende ancora che venga istituzionalizzata”.

“Credo che ad oggi siamo arrivati al momento dell’“adesso basta”, non possiamo arrenderci e lasciare i nostri disabili in balia dell’autogestione e dei caregiver familiari che sono gli unici punti di riferimento. Chiediamo con urgenza all’Amministrazione – conclude la Canestrari - di attenzionare la situazione e capire quali possano essere le azioni immediate da compiere”.

